Basketball in der Region : Fast-Break-Basketballer feiern den ersten Sieg in der Oberliga

Daniel Merkens (l.) steuerte 14 Punkte zum Sieg der Giants-Vertretung bei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Während sich die Leverkusener mit 82:40 in Köln durchsetzen, unterliegt der LTV in der 2. Regionalliga in Kamp-Lintfort. Die Giants II gewinnen knapp.

Basketball, 1. Regionalliga: TSV Bayer 04 Leverkusen II – SV Haspe 70 89:82 (58:46). Die Reserve-Basketballer der Giants haben sich nach den beiden jüngsten Niederlagen mit einem Sieg zurückgemeldet. In einer bis zum Schluss spannenden Begegnung setzte sich die von Karsten Schul trainierte Mannschaft gegen den starken Herausforderer aus Hagen durch. „Der Gegner hat uns wirklich alles abverlangt. Ich bin sehr froh, dass sich meine junge Truppe wieder steigern konnte. Dieser Auftritt sollte uns für die Zukunft viel Mut machen“, sagte Schul. Besonderen Anteil am achten Saisonsieg hatten die beiden Aufbauspieler Robert Merz und Daniel Merkens, die die Mannschaft mit ihrer Erfahrung steuerten und dazu gemeinsam 40 Punkte erzielten. Am Freitag geht es im letzten Spiel des Jahres gegen den Tabellendritten Telekom Baskets Bonn II, die der Leverkusener Coach zu den mit Abstand besten Mannschaften der Liga zählt.

TSV Bayer 04 II Merz (26), Merkens (14), Vrencken (11), Litera (9), Vollberg (8), Krämer (7), Queck (6), J. Gnad (4), Sagemüller (4), Heckel, Hristopoulos, Lungelu.

2. Regionalliga: BG Kamp-Lintfort – Leichlinger TV 84:70 (49:34). Das erste Viertel entschieden die Leichlinger noch knapp zu ihren Gunsten, danach gingen die Hausherren aber in Führung. „Wir waren bis in die Schlussphase in Reichweite und aus meiner Sicht auch die bessere Mannschaft. Leider haben wir die Big-Points nicht gemacht“, berichtete Abteilungsleiter und Trainer Björn Jakob nach der insgesamt vierten Saisonniederlage. Jonas Schröder mit 24 und Kai Bermann mit 19 Punkten waren die Aktivposten beim Team aus der Blütenstadt.

LTV J. Bermann (1), Haberland (1), Schulz, K. Bermann (19), Hermann (8), Schröder (24), Wiesemann (2), Dube, Meyer, Peters, Pokar (2), Johannes (13).