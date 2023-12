Basketball in der Region Fast-Break bleibt nach Sieg obenauf

Regionalliga: VfL AstroStars Bochum II – BBZ Opladen II (Frauen) 48:82 (20:39). In starker Verfassung präsentierten sich die Opladenerinnen, die beim Tabellenfünften in Bochum ihren wohl besten Auftritt in dieser Spielzeit hinlegten. „Es wäre schön, wenn uns das jetzt auch zuhause gelingen würde“, sagte Trainer Thomas Pimperl. Sein Team wartet auf den ersten Heimsieg.