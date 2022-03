Football, NFL : „EQ“ unterschreibt für ein Jahr bei den Chicago Bears

Leverkusen Equanimeous St. Brown verlässt die Green Bay Packers, bleibt der NFL aber erhalten. Den Football-Profi mit Leverkusener Wurzeln zieht es nach Ablauf seines vierjährigen Rookie-Vertrags zum Divisonsrivalen Chicago Bears.

Der Agent von Equanimeous St. Brown bestätigte am Freitag Berichte verschiedener US-Medien über die bevorstehende Unterschrift unter einen Ein-Jahres-Kontrakt in der „Windy City“.

Eine nicht zu unterschätzende Rolle für diese überraschende Entwicklung dürfte Luke Getsy gespielt haben. Der neue Offensive Coordinator der Bears kennt „EQ“ und seine Stärken bestens, war er doch zuletzt im Trainerstab der Packers für das Passspiel und die Quarterbacks zuständig. Gerüchten zufolge könnte dem Coach nach St. Brown in Marquez Valdes-Scantling sogar noch ein weiterer Wide Receiver (Passempfänger) folgen. Bereits unterschrieben hat zudem Anfang der Woche ein anderer Spieler der „Cheeseheads“: Offensive Lineman Lucas Patrick.

Nach vier durchwachsenen Jahren in Green Bay, von denen er eines aufgrund einer Verletzung verpasste und sich vergangene Saison erst vom „Practice Squad“ ins Team arbeiten musste, hofft Equanimeous an neuer Wirkungsstätte auf den Durchbruch. Doch seine Konkurrenz wird wohl groß sein. Die Bears wollen ihre Receiver-Riege massiv verstärken. Interesse sollen sie an Stars wie Byron Pringle (Kansas City Chiefs), Odell Beckham Jr. (Los Angeles Rams), Jarvis Landry (Cleveland Browns) oder JuJu Smith-Schuster (Pittsburgh Steelers) haben. Im Draft könnten zudem weitere talentierte Anspielstationen für Quarterback Justin Fields verpflichtet werden.