Football Equanimeous St. Brown bleibt im Kader der Bears

Am Dienstagabend deutscher Zeit hatte das Bangen für Equanimeous St. Brown vorerst ein Ende. Trotz einer mageren Bilanz in der Vorbereitung überstand der Wide Receiver mit Wurzeln in Leverkusen den sogenannten „Roster Cut“ bei den Chicago Bears. Damit gehört er vor dem Auftaktspiel gegen die Green Bay Packers nächste Woche Sonntag zu den 53 Spielern, mit denen das Team in die neue Saison der Football-Profi-Liga NFL gehen will – zumindest vorerst.