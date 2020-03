Privattraining in der Garage : Football-Brüder finden kreative Lösungen

Sein letztes Spiel für Green Bay liegt schon eine Weile zurück: Equanimeous St. Brown (r.) in einer Vorbereitungspartie bei den New York Jets. Foto: imago/Icon SMI/Imago

Leverkusen Die Corona-Krise trifft die USA hart. Das zwingt auch „EQ“, Osiris und Amon-Ra St. Brown zur Improvisation in der Vorbereitung.

Von Tobias Krell

Die dramatische Entwicklung in der Corona-Krise wirbelt auch in den USA die Sportwelt kräftig durcheinander. Im American Football soll die neue Saison zwar erst Ende August (in den College-Ligen) oder gar im September (in der Profi-Liga NFL) starten. Aber an eine geordnete Vorbereitung ist für die Teams derzeit natürlich nicht zu denken – und damit auch für drei Brüder mit Wurzeln in Leverkusen-Hitdorf und reichlich Talent und Perspektive auf der Position des Wide Receivers (Passempfängers). Equanimeous, Osiris und Amon-Ra St. Brown nehmen den Virus und die geltenden Schutzregeln sehr ernst, haben sich aber etwas einfallen lassen, um dennoch nicht ganz auf das wichtige Training verzichten zu müssen.

Equanimeous, mit 23 Jahren der älteste der Brüder, und beim NFL-Team Green Bay Packers unter Vertrag, brennt besonders. Nach einem Jahr Verletzungspause will er in der neuen Spielzeit die Chance nutzen, sich endgültig zu etablieren. Dazu hat er sich für die Pause mit seinem guten Freund und ehemaligen Teamkollegen (am College und bei den Packers) DeShone Kizer, der passenderweise Quarterback ist, ein Haus im kalifornischen Newport Beach gemietet. Da auch in den USA alle Fitnessstudios zwangsweise schließen mussten, hat St. Browns Vater seine Kontakte spielen lassen und eine Trainingsmöglichkeiten in einem nahe gelegenen Privat-Gym (in einer Garage) organisiert.

Info Nur für den Jüngsten lief die Saison wie erhofft Position Alle drei St. Brown-Brüder suchen ihr Glück im American Football auf der wichtigen Position des Wide Receivers (Passempfängers). Equanimeous St. Brown (23) ist seit 2018 für das NFL-Team Green Bay Packers aktiv, verpasste die vergangene Saison jedoch wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Hochschulsport Osiris St. Brown (21) hat 2019 für Stanford Cardinal in der College-Liga Pac 12 insgesamt 275 Yards Raumgewinn (kein Touchdown) erzielt. Am besten lief die Spielzeit für Amon-Ra St. Brown (20). Er spielt für die USC Trojans (ebenfalls Pac 12) und für ihn standen am Ende stolze 1168 Yards und 42 Punkte (sieben Touchdowns) zu Buche.

Dazu absolviert „EQ“ ein tägliches Reha-Programm zur Stabilisierung des Anfang vergangene Saison lädierten Sprunggelenks und fährt drei Mal pro Woche nach Los Angeles zur Arbeit mit seinem persönlichen Receiver-Coach. Kontakt zu den Packers und seinen Trainern dort hält er per Telefon – auch um abzusprechen, worauf er bei seinem Training achten soll. An eine Rückkehr nach Green Bay ist vorerst nicht zu denken. Spieler, die zurückkehren würden, müssten erst einmal zwei Wochen in Quarantäne. Außerdem sind das Lambeau Field und alle Trainingsanlagen ohnehin gesperrt. Deshalb hat das Team allen Spielern geraten, dort zu bleiben, wo sie aktuell sind, solange sich die Lage in Sachen Corona nicht ändert – was derzeit noch nicht abzusehen ist.

Bei allem Fokus auf den Sport macht sich die Trainingsgruppe in Newport Beach, zu den auch der mittlere St. Brown-Bruder Osiris gehört, natürlich viele Gedanken über die bedrückende Lage und tauscht sich via Twitter und in Gesprächen viel über die aktuelle Entwicklung rund um die Virus-Pandemie aus. Für willkommene Abwicklung neben Training und solchen ernsten Unterhaltungen sorgen in Zeiten der Ausgangssperre in Kalifornien gemeinsame Spiele. Neben der Konsole stehen dabei Rummikub und Monopoly hoch im Kurs.

Osiris und der jüngste St. Brown-Bruder Amon-Ra, der nach einer Operation an der Sportlerleiste (Sportshernia) bei den Eltern lebt und noch nicht voll trainieren darf, vernachlässigen aber auch ihr Studium nicht. Sowohl die University of Southern California (Amon-Ra) als auch die Stanford University (Osiris) haben ihre Pforten geschlossen. Nur wenige Studenten durften mit Sondergenehmigung bleiben und die Seminare werden online abgehalten – inklusive Überprüfungen.

Sowohl Stanford Cardinal als auch die USC Trojans (die Football-Teams der beiden) haben ihr Frühjahrs-Trainingscamp noch vor den Einschränkungen durchgeführt, wobei Amon-Ra durch seine Operation aussetzen musste.