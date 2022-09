Kunstturnen : England gewinnt Leverkusen-Cup

Leverkusen Beim vom Turn-Club 72 Leverkusen ausgerichteten Turnier in der Ostermann-Arena hat sich die Mannschaft von der Insel durchgesetzt. Das Team aus Deutschland belegte den zweiten Rang.

Nach zwei Jahren Corona-Pause kamen 1200 Zuschauer zum 45. Leverkusen-Cup der Kunstturnerinnen in die Ostermann-Arena. Insgesamt gingen acht Teams aus Deutschland, England , Niederlande , Slowenien und Tschechien an den Start. Vor der stimmungsvollen Kulisse gewann Nationalteam 1 aus England mit 98,899 Punkten.

Platz zwei ging an Team 2 aus Deutschland (97,832). In der Einzelwertung siegte die 16-jährige Anna-Lena König im Mehrkampf (49,616). Darüber hinaus gewann König am Balken mit 12,300 und am Boden mit 13,250 Punkten. Am Sprung sicherte sich Aiyu Zhu aus Deutschland mit 13,500 Punkten den Sieg. Emily Todd (England) setzte sich am Barren durch und holte mit 12,300 Punkten Gold vor der Deutschen Florine Seifner (12,133).