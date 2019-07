Bayers Handballerinnen gelingt Transfercoup : Elfen holen isländische Nationalspielerin

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 bekommen erneut Verstärkung aus Dortmund. Nach Svenja Huber wechselt nun auch Hildigunnur Einarsdóttir aus dem Ruhrgebiet ins Rheinland.

Erfahrung bringt „Didda“ – so wird die Kreiläuferin mit dem komplizierten Namen kurz genannt – reichlich mit. Bei ihren Stationen in Island (Valur Reykjavík), Norwegen (Tertnes IL), Schweden (BK Heid), Österreich (Hypo Niederösterreich) und Deutschland (neben Dortmund auch bei den Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern und dem HC Leipzig) absolvierte sie zahlreiche Erstligaspiele. Zudem kann sie eine beträchtliche Zahl internationaler Einsätze vorweisen – im EHF-Cup und der Champions League auf Klubebene sowie bei 80 Partien für die isländische Nationalmannschaft. „Außerdem bringt sie einiges an Physis mit, was nicht weniger wichtig ist“, betont Chef-Elfe Renate Wolf.