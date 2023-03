Handball, 3. Liga Handballer des TuS 82 Opladen besiegeln den Drittliga-Klassenerhalt

Die Entschlossenheit war den Handballern des TuS 82 Opladen von Anfang an anzumerken. Sie packten in der Deckung zu, gingen 4:0 in Führung und ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie unbedingt den letzten fehlenden Zähler zum Klassenerhalt in der 3. Liga einfahren wollten. Erst in der letzten Viertelstunde ließen die Gäste beim VfL Gladbeck ein wenig nach, so dass aus einem möglichen Kantersieg nur ein solides 23:18 (12:6) wurde.