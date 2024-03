Handball in der Region DJK Leverkusen hat gute Karten im Aufstiegskampf

Rhein-Wupper · Die Verbandsliga-Handballerinnen aus Leverkusen gewinnen in Aachen und sind damit weiter oben mit dabei. Bei den Junior-Elfen in der 3. Liga reicht es derweil nicht ganz, um in Mainz zu bestehen.

18.03.2024 , 19:00 Uhr

Symbolfoto Foto: dpa/Tom Weller

Von Lars Hepp