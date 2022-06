Dirk Dreher im Gespräch : „Wir werden ein sehr junges Team haben“

Interview Leverkusen Der Klubvorsitzende des SV Schlebusch über den Umbruch im Kader, die Probleme in der vergangenen Saison und den neuen Trainer des Landesligisten.

Herr Dreher, in den vergangenen Jahren glänzte der SV Schlebusch mit Kontinuität und Ruhe. Warum ist Ihnen das in dieser Runde nicht gelungen?

Dirk Dreher Ich würde gar nicht von Unruhe sprechen. Der überraschende Abgang von Stefan Müller hat uns schon getroffen, weil er recht unerwartet kam. Dennoch war der Verein nicht in Unruhe, es mussten halt Entscheidungen getroffen werden. Es hat in der Rückrunde einfach nicht geklappt und gepasst, die Umstände waren insgesamt nicht günstig. Und so sind dann Ralf Job und ich für die letzten Partien eingesprungen, um die Spielzeit zu einem vernünftigen Ende zu bringen.

Verstärkung Als A-Jugendlicher hat Mathias Janeczko in der abgelaufenen Saison bereits neun Partien für die Landesliga-Mannschaft des SV Schlebusch bestritten, dabei erzielte das Eigengewächs zwei Tore. Jetzt hat der Klub bekanntgegeben, dass das Mittelfeld-Talent auch in der kommenden Saison für das Landesliga-Team auflaufen wird. Neu dabei ist zudem Mikail Keles, der vom Meister der A-Jugend-Bezirksliga SV Bergisch Gladbach in den Bühl wechselt. Vom Bezirksligisten SV Altenberg kehrt der 32-jährige Verteidiger Sebastian Zuther zu seinem Heimatverein zurück.

Dreher In der ersten Saisonhälfte haben wir tolle Spiele abgeliefert und gute Ergebnisse eingefahren. Ab und an war auch das nötige Glück dabei, wie zum Beispiel gegen Bad Honnef. Jetzt in der zweiten Serie hatten wir schon etwas mehr Pech. Das passiert und ist nicht unbedingt personenbezogen. So etwas gleicht sich aus meiner Erfahrung in einer Runde auch wieder aus. Es ist müßig darüber zu spekulieren, wie es mit dem gleichen Personal in der Rückrunde gelaufen wäre.