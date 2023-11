Football Detroit Lions können sich auf Amon-Ra St. Brown verlassen

Der verpasste Touchdown-Pass war jedoch nur ein Schönheitsfehler einer ansonsten tadellosen Leistung der Nummer 14 der Lions. Obwohl er eine Partie weniger als die meisten Spieler auf seiner Position absolviert hat, muss er den Vergleich nicht scheuen. In nahezu allen Wertungen für Receiver liegt er ligaweit in der Spitzengruppe oder knapp dahinter. 665 Yards aus Pässen bedeutet ebenso Platz sechs in der NFL wie 78 Targets (Pässe in seine Richtung) und 57 Receiptions (Passfänge). 33 erzielte First Downs (neue erste Versuche) bescheren ihm Platz sieben in diesem Klassement. Nur vier Receiver sind besser, was die erzielten Yards pro Partie (95) anbelangt.