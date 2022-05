Fußball, Kreisliga : Der BVBN und der SSV bleiben oben dran

Rhein-Wupper Während die Fußball-Kreisligisten aus Bergisch Neukirchen und Lützenkirchen sowie die von Bergfried Leverkusen, Genclerbirligi Opladen und SC Leichlingen siegen, kassiert der VfL Witzhelden eine Pleite.

Fußball-Kreisliga A Köln: Prometheus Italia – SV Bergfried Leverkusen 0:5 (0:2). Beim abgeschlagenen Schlusslicht in Köln siegte der SVB deutlich. „Das war endlich mal wieder eine gute Leistung der gesamten Mannschaft. In der ein oder anderen Situation hätten wir sogar noch mehr Tore schießen können, wenn wir uneigennütziger gehandelt hätten“, sagte Trainer Hannes Diekamp. Torsten Sperlich (23.), Kevin Sivakumar (44./77.), René Rekus (68.) und Moritz Blumentahl (80.) trafen für die Gäste.

Kreisliga A Solingen Aufstiegsrunde: BV Bergisch Neukirchen – Dersimspor Solingen 1:1 (1:0). Das Remis im Verfolgerduell gegen den Tabellenzweiten war für Neukirchen eine gefühlte Niederlage. Der BVBN verteidigte die frühe Führung durch Leon Kauermann (5.) lange stark. Erst in der Nachspielzeit schlugen die Klingenstädter doch noch zu. Nach einem langen Ball in den Strafraum trafen die Gäste aus dem Gewühl heraus zum glücklichen 1:1.

Knifflige Aufgaben in der Bezirksliga

SSV Lützenkirchen – HSV Langenfeld II 3:1 (1:0). Mit dem zweiten Sieg in der Aufstiegsrunde bleiben die Lützenkirchener auf Tuchfühlung zu den vorderen Rängen. Chancen waren auf beiden Seiten zubächst Mangelware. Erst kurz vor der Pause gelang Tolga Dündar das Führungstor. Nach rund einer Stunde glichen die Langenfelder zwar aus, doch davon ließ sich der SSV nicht aus der Bahn werfen. Joshua Badicke erzielte die erneute Führung (73.), Mike Buggle erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1.

Abstiegsrunde: Genclerbirligi Opladen – VfB 06 Langenfeld 3:1 (1:1). Die Opladener haben ihren ersten Sieg in der Abstiegsrunde gefeiert. Zu Hause setzte sich das Team von Spielertrainer Mehmet Sezer gegen den Vorletzten aus Langenfeld durch. Emre Baybars Treffer zum 1:0 (31.) glichen die Gäste kurz vor der Halbzeit aus. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der Sefa Ocakli das Gencler-Team auf die Siegerstraße brachte (84.) und Hakan Aydin per Konter für die Entscheidung sorgte (90.+8).