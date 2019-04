Fußball aus der Region : Den SVS erwartet ein attraktives Duell

Leverkusen Nach zwei Niederlagen hoffen Schlebuschs Fußballer, gegen Lindenthal zurück in die Spur zu finden.

Fußball, Landesliga: SV Schlebusch – SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Zwei Niederlagen in Serie haben dazu geführt, dass die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch auf den sechsten Platz in der Tabelle gestürzt sind. „Im letzten Spiel war aber schon eine Leistungssteigerung zu erkennen. Jetzt wollen wir diese drei Punkte holen“, betont Co-Trainer Kristian Fischer. Am Sonntag (15.15 Uhr) trifft er mit seinem Team auf den Tabellenzehnten aus Lindenthal.

Die Borussia reist nach drei Erfolgen in Serie mit viel Selbstvertrauen an und will die Aufholjagd auf die vorderen Mittelfeldränge freilich fortsetzen. Das Hinspiel gewann der SVS mit 2:1. „Wir gehen auch dieses Mal von einer engen Kiste aus. Beide Mannschaften bevorzugen die spielerischen Elemente. Es dürfte also ein attraktives Duell werden.“