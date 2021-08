Kreispokal, 3. Runde : Defektes Flutlicht rettet FCL – vorerst

Leverkusen Im Kreispokal liegt Bezirksligist FC Leverkusen bei der SpVg Rheindörfer Nord klar in Rückstand, ehe die Partie abgebrochen wird. Zum Ligastart geht es nach Zündorf.

In der dritten Pokalrunde auf Kreisebene wurde das Spiel der Leverkusener am Dienstag abgebrochen. Die Mannschaft lag beim klassentieferen Team Spielvereinigung Rheindörfer Nord mit 3:6 (1:3) in Rückstand, als zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit die Partie wegen eines Defekts an der Flutlichtanlage abgebrochen wurde. „Das war schon seit Beginn der zweiten Halbzeit so. Warum dann kurz vor Schluss abgebrochen wird, erschließt sich mir nicht. So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagte der Coach. Das Wiederholungsspiel am Donnerstag fand nicht statt. Der Gegner legte Protest gegen die Neuansetzung ein. Nun soll am Montag die Spruchkammer des Kreises entscheiden, wie es weitergeht.