Fußball, Landesliga Das ist der Stand der Vorbereitung beim SV Schlebusch

In der aktuellen Phase muss Hilmer immer mal wieder auf Spieler verzichten, die im Urlaub sind. Doch in den kommenden zwei Wochen soll sich der Kader wieder füllen. In Maurice Mayer und Martin Schulz sind zwei wichtige Stützen schon wieder ins Training eingestiegen, Murat Aydin wird nächste Woche erwartet. Noah Gonschior, Matthias Janeczko sowie die beiden Torhüter Justin Stauner und Christoph Geschonneck sind derzeit noch mit Verletzungen zum Zuschauen gezwungen. „Uns fehlt noch einiges an Qualität. Durch die Rückkehrer werden wir uns noch weiter steigern können“, sagt der Übungsleiter. Mit seinem Team testet er als nächstes am Sonntag (15.15 Uhr) daheim gegen den gleichklassigen SC Fortuna Köln II.