Lokalsport: Carina Schuch vom RV Bayer gewinnt E-Dressur

Leverkusen Meistens ist es nur eine Floskel, aber diesmal traf sie zu: Der Letzte wird der Erste sein. Und zwar beim M-Springen, einem Höhepunkt und dem Abschluss des dreitägigen Sommer-Reitturniers auf der Anlage Kurtekotten des RV Bayer Leverkusen. Ins Stechen schafften es fünf Paare: Andre Widdershoven vom RFV Oberbachem war als Letzter im Parcours schließlich der schnellste Fehlerfreie und verwies damit Beate Könemund (RFV Burscheid-Paffenlöh) auf den zweiten Platz.

Auch in der Dressur musste eine heimische Reiterin in der S-Prüfung einer Konkurrentin den Vortritt lassen: Katja Rommel, die ihre Pferde auf der Anlage Kurtekotten ausbildet, landete mit ihrer Stute "Dark Lady" auf Platz zwei, die Mönchengladbacherin Andrea Bommes siegte. In der M-Dressur lag Katja Rommel noch vorne. Carina Schuch vom RV Bayer erreichte Platz eins in der E-Dressurprüfung. Das nächste Turnier findet vom 18. bis 21. Mai beim Leichlinger RFV statt, wo auch die Kreismeister ermittelt werden.