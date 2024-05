Fußball, Kreisliga Bergisch Neukirchen hofft weiter auf den Aufstieg

Fußball, Kreisliga A: BV Bergisch Neukirchen – TG Burg. Bereits jetzt lässt sich festhalten, dass die Neukirchener eine herausragende Saison gespielt haben. Der Tabellenzweite hat vor dem letzten Spieltag 13 Punkte Vorsprung auf den Dritten Inter Monheim und liefert sich seit Wochen ein packendes Fernduell mit dem Spitzenreiter aus Berghausen. Derzeit haben die Langenfelder zwei Punkte mehr und können am Sonntag mit einem Sieg beim Nachbarn 1. FC Monheim II den Sprung in die Bezirksliga klarmachen. Der BVBN empfängt am Sonntag (13 Uhr) das Schlusslicht aus Solingen-Burg, das bereits als Absteiger feststeht. „Wir glauben weiter an unsere Chance und werden da sein, sollte Berghausen patzen“, betont Thomas Kürten. Der Trainer des BVBN kann auch in der nächsten Saison auf einen schlagkräftigen Kader zückgreifen. Denn mit Ausnahme von Willy Flocke bleibt das Team ligenunabhängig zusammen.