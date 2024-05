Fußball, Kreisliga BV Bergisch Neukirchen wahrt die Aufstiegschance

Fußball-Kreisliga A Solingen: Inter Monheim – BV Bergisch Neukirchen 1:3 (1:1). Der Nachbar aus Berghausen hoffte vergeblich auf Monheimer Schützenhilfe: Das Duell der Verfolger entschieden die Neukirchener zu ihren Gunsten. Die Voraussetzungen für einen spannenden letzten Spieltag am kommenden Wochenende sind damit gegeben. Sollte Berghausen nicht punkten und der BVBN seine letzte Partie gewinnen, würde Neukirchen vorbeiziehen und als Meister in die Bezirksliga aufsteigen. „Die Jungs haben auch diesmal wieder alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Trainer Thomas Kürten. Lucas Bock sorgte mit seinem Treffer nach sechs Minuten für den perfekten Start der Gäste. Ömer-Samet Aydin gelang aber nach 54 Minuten der Ausgleich und die Partie drohte zu kippen. Der Tabellenzweite fand jedoch schnell die passenden Antworten: Mit einem Doppelschlag von Ben Klessmann (67.) und Eric Rappen (70.) macht der BVBN alles klar.