Fußball, Kreisliga Spitzenspiel endet mit einem Unentschieden

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – FC Pesch II 2:1 (0:1). Im letzten Heimspiel des Jahres feierte die Schlebuscher Reserve dank zweier Tore von Philip Henning den neunten Sieg und festigte damit den fünften Platz. „Wir haben aber in der ersten Halbzeit zu viele Chancen liegengelassen. In der Pause musste ich an die Grundtugenden appellieren. Danach wurde es zum Glück besser“, sagte Trainer Alessandro Caligiuri.