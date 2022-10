Fußball, Kreisliga : BVBN setzt sich in Unterzahl durch

Hossam Rahali Majdoubi (l.) dribbelt an einem Gegenspieler vorbei, kassierte mit Opladen aber ein 0:1 gegen Solingen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper In der Fußball-Kreisliga taten sich die Favoriten am Wochenende zum Teil schwer. Während Spitzenreiter BV Bergisch Neukirchen sich zu einem 3:2 müht, unterliegt Genclerbirligi Opladen 0:1.

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – Spielvereinigung Köln-Flittard II 2:0 (1:0). Mit dem dritten Sieg in Serie hat sich der SVS II weiter von der Abstiegszone distanziert. Trainer Alessandro Caligiuri war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Aldin Basic (20.) und Maik Winter (60.) sorgten für drei Zähler. Ein Sonderlob erhielt Torhüter Patrick Kuske, der in der ersten Halbzeit mehrfach mit starken Paraden zur Stelle war.

TFC Köln – SSV Leverkusen-Alkenrath 4:2 (2:0). Beim Tabellenvierten in Köln hielten die Alkenrather lange gut mit, kehrten aber ohne Zählbares heim. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit die Chance, die Partie zu unseren Gunsten zu drehen. Leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen können“, berichtete Trainer Rene Klüber. In der 14. und 44. Minute kassierten die Alkenrather die ersten Gegentore, Kevin Fei sorgte mit seinem Doppelpack (47./64.) für den Ausgleich. Beinahe hätte der Aufsteiger das Spiel komplett gedreht, doch aus dem Nichts gelangen den Domstädtern noch zwei Tore (75./77.).

SV Bergfried Leverkusen – SC Borussia Köln-Kalk 6:1 (3:0). Die Siegesserie des SV Bergfried hält an, das Team von Trainer Hannes Diekamp ist auf den fünften Platz in der Tabelle geklettert. Im Duell mit dem Abstiegskandidaten aus Köln-Kalk stimmte vor allem das Resultat. „Spielerisch war das leider immer noch nicht so besonders. Wir haben nach wie vor Steigerungspotenzial in vielen Bereichen“, sagte Diekamp trotz des Kantersiegs. Für die Steinbücheler zeichneten Torsten Sperlich (27.), Sven Wilk (29.), Till Juber (40.), Jan Fromke (58./80.) und Marvin Kilp (88.) verantwortlich. Das Gegentor fiel in der 53. Minute.

Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi Opladen – 1. Spielvereinigung Solingen-Wald II 0:1 (0:0). Die Opladener boten dem Tabellenfünften aus Solingen lange Paroli, mussten aber nach 51 Minuten den entscheidenden Treffer hinnehmen. In der Offensive kam die Mannschaft um Spielertrainer Mehmet Sezer indes kaum zum Zug, so dass die Punkte nach Solingen gingen.

1. FC Solingen – BV Bergisch Neukirchen 2:3 (2:2). Der Spitzenreiter aus Bergisch Neukirchen ist beim Abstiegskandidaten in Solingen mit einem blauen Auge davongekommen. Eric Seinsch hatte den Liga-Primus zwar schon nach sechs Minuten in Führung geschossen, die Gastgeber aber kurz darauf bereits wieder den Gleichstand hergestellt. Nach einer Roten Karte für Eric Rappen wegen groben Foulspiels mussten die Gäste ab der 23. Minute in Unterzahl spielen, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte. Auf die erneute Führung durch Lukas Schröder (32.) hatten die Gastgeber noch eine Antwort (44.). Das 3:2 durch Prince Godwin (66.) markierte jedoch die Entscheidung.