Fußball, Kreisliga : BVBN feiert den höchsten Sieg der Spielzeit

Rhein-Wupper Der Kreisligist aus Bergisch Neukirchen schlägt den HSV Langenfeld II 9:0 und bleibt unbesiegt in der Aufstiegsrunde. Im Kreis Köln wird es nach einer erneuten Niederlage derweil eng für den SC Hitdorf.

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Bergfried Leverkusen – SV Schlebusch II 3:1 (1:1). Das Derby entschieden Bergfrieds Fußballer zu ihren Gunsten. Allerdings tat sich die Mannschaft von Trainer Hannes Diekamp mit dem Nachbarn aus Schlebusch schwer. Kevin Sivakumar erzielte in der elften Minute den Führungstreffer, Julien-Pascal Miech glich kurz vor dem Seitenwechsel aus. Nach einer Stunde stellte Sven Wilk mit seinem Tor zum 2:1 die Weichen auf Sieg, in der Nachspielzeit erhöhte Philipp Bigus auf 3:1.

S.C. Holweide – SC Hitdorf 2:1 (1:0). Die Berg- und Talfahrt der Hitdorfer geht weiter: Beim Abstiegskonkurrenten in Holweide setzte es eine gleichermaßen knappe wie unglückliche Niederlage. Schon in der sechsten Minute kassierten die Gäste das erste Gegentor, erholten sich davon aber erstaunlich gut. Nach etwas mehr als einer Stunde war Marlon Beckhoff mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle. Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff sollten die Hitdorfer das 1:2 kassieren. Die Chancen auf den Ligaverbleib sind dadurch erheblich gesunken.

GSV Langenfeld – SSV Lützenkirchen 0:4 (0:2). In der Aufstiegsrunde feierten die Lützenkirchener ihren dritten Sieg. Pascal Giesa brachte die Gäste in Führung (6.), Simon Klünsch erhöhte in der 22. Minute. Als Lorenz Röhler nach einer Stunde das Tor zum 3:0 erzielte, war die Begegnung vorzeitig entschieden. Muhammed Saidy Khan sorgte in der 82. Minute für den umjubelten Schlusspunkt.