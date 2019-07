Serie: Vor dem Start : Der BV Bergisch Neukirchen setzt auf Perspektivspieler

Rückkehrer Kai Lehmann (am Ball) ist der einzige Routinier unter den Zugängen. Er spielte bereits zwischen 2016 und 2018 für den BVBN. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Bergisch-Neukirchen Sechs der sieben Zugänge beim Fußball-A-Ligisten sind nicht älter als 24 Jahre. Trainer Michael Czok gibt einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel vor.

Für die Kreisliga-Fußballer des BV Bergisch Neukirchen endete die vergangene Spielzeit auf einem enttäuschenden siebten Platz. Dabei hatte sich die Mannschaft von Trainer Michael Czok viel mehr vorgenommen. „Ja, wir wollten wesentlich mehr erreichen, hatten aber mit zahlreichen Verletzten zu kämpfen“, erklärt Czok. Er spricht zudem von „atmosphärischen Störungen“, die es zwischenzeitlich gegeben habe – auch wenn diese schnell ausgeräumt wurden. Nun will der A-Ligist den Blick nach vorne richten und die abgelaufene Saison abhaken.

Derzeit steckt der BVBN inmitten der Vorbereitung auf die neue Runde. Bislang zeigt sich Czok mit der Einstellung seiner Akteure sehr zufrieden. Sein Team ziehe in allen Bereichen hervorragend mit. Einen personellen Wechsel hat es im Sommer im Trainerteam gegeben: Nachdem Özkan Aydin seinen Abschied zum SSV Lützenkirchen als A-Jugend-Trainer bekanntgab, erhielten die Neukirchener in Thomas Kürten einen neuen, alten Co-Trainer. Czok und Kürten arbeiteten schon einmal zusammen.

Den Kader betreffend hat sich in den vergangenen Wochen ebenfalls viel getan. Neun Abgängen stehen bislang sieben neue Akteure gegenüber – was in Anbetracht des zuletzt großen Kaders aber kein Problem darstellt. Vor allem schmerzen aus sportlicher Sicht die Abgänge von Tim La Marca, der sich dem Nachbarn SSV Lützenkirchen angeschlossen hat, und Björn Schneider, den es zurück nach Wermelskirchen zieht. Simon Proch hat seine Karriere beendet, Michael Schick, Dustin Liebrecht und Phil Quirmbach legeneine fußballerische Pause ein. Stefan Broich absolviert seinen Wehrdienst und Erkan Yüce kehrt nach Quettingen zurück. Abdoulie Sidibeh wechselt zum BV Burscheid.