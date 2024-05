Fußball, Kreisliga A BV Bergisch Neukirchen entscheidet Derby für sich

Fußball-Kreisliga A Köln: SV Schlebusch II – SpVg. Flittard II 1:3 (0:1). Über eine Stunde konnte die Schlebuscher Reserve auf Zählbares hoffen, doch am Ende stand die Mannschaft mit leeren Händen da. Den frühen Rückstand (5.) egalisierte Philip Henning direkt nach der Pause mit einem sehenswerten Freistoß. „In dieser Phase waren wir dann auch besser“, betonte Trainer Alessandro Caligiuri und verwies auf weitere Chancen für sein Team. Doch die Gäste, die durch den Sieg den Klassenerhalt perfekt machten, trafen in der 68. Minute zum 2:1 und legten in der Nachspielzeit das dritte Tor nach.