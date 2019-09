Defensive ist der Schwachpunkt : Bezirksligist FC Leverkusen fällt in alte Muster zurück

Bezirksligist FC Leverkusen fällt in alte Muster zurück

Leverkusen Der Fußball-Bezirksligist aus Leverkusen hat bei den jüngsten Pflichtspielniederlagen viele Fehler aus der verkorksten vergangenen Spielzeit wiederholt. Gegen Liga-Neuling Viktoria Frechen will das Team von Trainer Michael Kunz nun zurück in die Erfolgsspur.

Fußball, Bezirksliga: FC Leverkusen – Viktoria Frechen. Die vorangegangenen beiden Partien verliefen überhaupt nicht nach dem Geschmack des Leverkusener Klubchefs und Trainers Michael Kunz. In der Meisterschaft kassierten die Fußballer des FCL beim Nachbarn SV Altenberg (2:3) die erste Niederlage der Saison. Unter der Woche folgte dann das Pokal-Aus durch ein spektakuläres und ebenso dramatisches 4:5 nach Verlängerung beim Liga-Rivalen VfL Rheingold Poll. „Vor allem im Abwehrbereich haben wir wieder einmal zu viele Fehler gemacht. Wir sind eindeutig in alte Muster zurückgefallen“, betont Kunz. Er hat mit Blick auf die Partie gegen Viktoria Frechen am Sonntag (15.15 Uhr) im Training den Fokus auf die Verteidigung gelegt.