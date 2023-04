Fußball, Bezirksliga FC Leverkusen lauert auf Flittards Ausrutscher

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – CfB Ford Köln-Niehl. An den Oktober des vergangenen Jahres erinnern sich die Leverkusener vermutlich noch gerne zurück. Damals feierte der FCL zwei klare 5:1-Auswärtssiege in Folge. Zunächst setzten sich die Kicker vom Birkenberg beim Tabellenachten CfB Ford Köln-Niehl durch, eine Woche später folgte das gleiche Ergebnis beim Siebten BW Köln. „Wir wollen und müssen diese beiden Partien unbedingt gewinnen. Gelingen uns sechs Punkte, kommen wir unserem Aufstiegsziel schon deutlich näher“, betont Klubchef und Trainer Michael Kunz vor der Heimpartie am Sonntag (15.15 Uhr) gegen die Elf aus Köln-Niehl.