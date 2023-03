Fußball, Bezirksliga FCL hält am Ziel Aufstieg in die Landesliga fest

Für die Auswärtspartie am Sonntag (13.15 Uhr) beim Tabellenachten in Frechen müssen die Leverkusener aber definitiv auf Liridon Hoxhaj verzichten, der privat verhindert ist. Joshua Sumbunu und Fehd Mestiri drohen zudem mit grippalen Infekten auszufallen, auch Patrick Paffraths Einsatz ist nach einem Trainingsabbruch unter der Woche noch ungewiss. Kunz hofft aber noch auf positive Signale, vielleicht doch jemandem aus dem fraglichen Trio zumindest auf die Ersatzbank setzen zu können. Ein Sieg ist so oder so Pflicht für den FCL – erstens, um oben dranzubleiben und zweitens, um Revanche für die 0:2-Niederlage im Hinspiel zu nehmen.