Fußball-Bezirksliga : Der FC Leverkusen ist wieder im Rennen um die Top-Plätze

Leverkusen Nach dem Sieg beim Tabellenführer ist die Stimmung bei den Bezirksliga-Fußballern aus Leverkusen blendend. Sie wollen nun am Sonntag nachlegen. Zu Gast am Birkenberg wird die SpVg. Frechen sein.

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SpVg Frechen 20 II. Mit dem beeindruckenden Auswärtssieg beim Tabellenführer in Hohkeppel haben die Fußballer des FC Leverkusen das Meisterschaftsrennen wieder etwas spannender gemacht. Die Mannschaft vom Birkenberg liegt nach zuletzt aufsteigender Form aktuell nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Viel wichtiger als die drei Punkte war bei dem Sieg aber der Beweis, jeden Gegner in der Liga in die Knie zwingen zu können, wenn Einsatz und Engagement stimmen.