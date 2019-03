Fußball-Kreisliga: Bergfried muss mehr Torgefahr erzeugen

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist ist zu Gast beim Aufsteiger Casa Espana, wo das Team von Trainer André Fanroth das Remis gegen Türk Genc vergessen machen will. In der Solinger Gruppe trifft Genclerbirligi auf einen direkten Konkurrenten.

Fußball, Kreisliga A Solingen: VfB 06 Langenfeld – VfL Witzhelden. Zwei Siege in Serie haben die Witzheldener Fußballer nicht nur aus dem Tabellenkeller katapultiert, zugleich ist auch das Selbstvertrauen merklich gewachsen. Aktuell hat die von Oliver Heesen trainierte Mannschaft fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. „Die Vorzeichen haben sich enorm verbessert. Doch wir sind noch lange nicht über den Berg“, sagt Heesen, dessen Mannschaft nun vor wichtigen Aufgaben steht. Den Anfang macht am Sonntag (15 Uhr) die Auswärtspartie beim direkten Konkurrenten und aktuellem Drittletzten in Langenfeld. In den kommenden Wochen stehen zwei weitere Duelle gegen Mitbewerber um den Klassenerhalt an. „Danach wissen wir, wo für uns die Reise hingeht“, betont der Coach, der auf den privat verhinderten Roberto Strigari verzichten muss. Auch ein Mitwirken des beruflich stark eingespannten Tim Hironimus ist derzeit noch unklar.