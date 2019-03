Fußball-Kreisliga: Bergfried wacht zu spät auf im Verfolgerduell

Rhein-Wupper Der Fußball-Kreisligist aus Leverkusen verliert mit 2:3 gegen die SpVg Rheinkassel-Langel. In der anderen Gruppe muss sich Genclerbirligi Opladen mit einem Remis begnügen.

Fußball, Kreisliga A Solingen: Genclerbirligi Opladen – Tuspo Richrath 2:2 (1:1). Im Verfolgerduell kam Genclerbirligi Opladen trotz spielerischer Überlegenheit nicht über ein Remis hinaus. Ein umstrittener Foulelfmeter in der Nachspielzeit für die Gäste aus Richrath führte zur Punkteteilung. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit hatten die Platzherren das 0:1 kassiert, Fatih Uzun glich jedoch postwendend aus. Mustafa Uzun erzielte zu Beginn der zweiten Hälfte den Führungstreffer. In der Folge schienen die Gastgeber auf den nächsten Sieg zuzusteuern – bis der Unparteiische kurz vor dem Schlusspfiff auf den Elfmeterpunkt zeigte.

TSV Aufderhöhe II – BV Bergisch Neukirchen 3:8 (1:3). Eine überraschend deutliche Antwort auf die zuletzt schwächeren Ergebnisse haben Neukirchens Fußballer beim Elften in Solingen gegeben. Ein Sonntagsschuss sorgte in der 20. Minute für den Rückstand aus BVBN-Sicht, doch Philipp Mücke (36.), Phil Quirmbach (37.) und Frederik Kosegarten (42.) drehten das Spiel mit ihren Toren noch vor der Pause. Björn Schneider kurz nach dem Seitenwechsel und Kapitän Michael Mollek (60.) sorgten für die Entscheidung. „Dann gab es auch keine Zweifel mehr am Auswärtssieg. Ich bin sehr froh über diese starke Vorstellung“, sagte Trainer Michael Czok. Henrik Duhm (75.), Philipp Mücke (81.) und Özkan Aydin (88.) erzielten die weiteren Treffer für den BVBN.