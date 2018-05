Lokalsport : Beim FC Leverkusen heißt es ab sofort "Verlieren verboten"

Leverkusen Für den abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten ist ein Sieg morgen in Bonn Pflicht. Der SVS hofft derweil noch auf den Vize-Titel.

Fußball-Landesliga: FV Bonn-Endenich 1908 - FC Leverkusen. Der Abstiegskampf in der Landesliga hat es in sich - und die Fußballer des FC Leverkusen befinden sich mittendrin. Noch fünf Mannschaften könnten am Saisonende auf einen der beiden verbliebenden Abstiegsränge landen, lediglich Schlusslicht TuS Mondorf kann schon jetzt für die Bezirksliga planen. "Wir haben jetzt noch drei absolute Endspiele vor der Brust. Wir müssen jede Partie gewinnen", betont Leverkusens Trainer Daniel Cartus. Morgen (15.15 Uhr) heißt es also "Verlieren verboten", wenn sein Team zum Tabellenzwölften nach Bonn reist.

In der Trainingsarbeit ging es in erster Linie um das Stabilisieren der Abläufe, dazu wurde an den offensiven Fertigkeiten gearbeitet. In personeller Hinsicht gibt es derzeit keine Probleme - Cartus kann seine beste Besetzung ins Rennen schicken. "Da wir schon seit Wochen unter Druck stehen, kann das diesmal kein Grund sein. Wir wollen weiter an unsere Chance glauben", sagt der Coach.