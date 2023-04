Basketball, Play-offs 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen zieht souverän ins Viertelfinale ein

Opladen · Das Team von Trainerin Grit Schneider hat mit dem USC Freiburg II wenig Mühe, gewinnt beide Spiele klar und steht in der Runde der letzten acht Mannschaften. Der nächste Gegner in den Play-offs um den Aufstieg in die Bundesliga ist Bad Homburg.

10.04.2023, 19:00 Uhr

Opladens Lea Wolff zieht an einer Freiburgerin vorbei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Lars Hepp

Basketball, 2. Bundesliga Play-offs Achtelfinale: BBZ Opladen – USC Freiburg II (Frauen) 74:43 (33:19). Mit dem klaren Heimsieg legten die Opladener Basketballerinnen bereits im Hinspiel den Grundstein für das Weiterkommen, auch im zweiten Duell gab sich der Favorit keine Blöße. „Allerdings taten wir uns zu Beginn recht schwer. Die Nervosität war meinen Spielerinnen anzumerken“, sagte Trainerin Grit Schneider.