Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen zieht als Zweiter in die Aufstiegs-Play-offs ein

Opladens Luca Marré visiert konzentriert den Korb an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen gewinnen recht mühelos in Marburg. In der ersten Play-off-Runde treffen sie nun auf die DJK Don Bosco Bamberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lars Hepp

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Young Dolphins Marburg – BBZ Opladen (Frauen) 43:79 (29:42). Im letzten regulären Spiel der Hauptrunde feierten Opladens Basketballerinnen einen souveränen Sieg in Marburg. Sie beenden die Spielzeit damit als Tabellenzweiter. Die von Grit Schneider trainierte Mannschaft legte in Hessen einen niemals gefährdeten Start-Ziel-Sieg hin und kann sich nun in der kommenden Woche in aller Ruhe auf die Play-offs vorbereiten.

In der ersten K.o.-Runde geht es am nächsten Wochenende zum Tabellendritten der Südgruppe, der DJK Don Bosco Bamberg. „Ich bin mit dem Auftritt zufrieden. Es war zwar keine grandiose Leistung, doch wir haben in allen Bereichen besser als der Gegner agiert“, beschrieb Schneider den Sieg in Marburg.

Bereits im ersten Viertel setzten sich die Gäste mit einem 25:12-Zwischenspurt ab, vor allem unter dem gegnerischen Korb agierten die Opladenerinnen extrem effektiv. In Ambrosia Jill Anderson, Lea Wolff, Leonie Schütter und Martha Middeler hatte das BBZ-Team gleich vier Kräfte in seinen Reihen, die zweistellig punkteten. „Es war aber auch diesmal wieder eine gute Mannschaftsleistung. Ich bin sehr froh, wie toll sich das Team im Saisonverlauf entwickelt hat“, betonte die Trainerin.

In den nun anstehenden und spannenden Teil der Saison gehen die BBZ-Frauen mit viel Selbstvertrauen. In den kommenden Tagen wollen sich Schneider und ihre Spielerinnen intensiv auf die erste Play-off-Aufgabe gegen die Bambergerinnen vorbereiten. Die erspielten in der Südgruppe aus 24 Spielen 16 Siege. Abgesehen davon weiß Schneider noch nicht viel über das Team: „Das werden sicherlich interessante Vergleiche – und wir freuen uns auf diese für uns noch unbekannte Mannschaft.“