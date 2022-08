Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen wird Dritter bei eigenem Turnier

Leverkusen Beim „Pre-Season-Cup“ in heimischer Halle haben die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen viele wichtige Erkenntnisse sammeln können. Jetzt gilt es für das Team von Trainerin Grit Schneider, an den Defiziten zu arbeiten.

Die Basketballerinnen des BBZ Opladen befinden sich nun exakt in der Mitte ihrer Vorbereitungsphase auf die anstehende Zweitliga-Saison. Am Wochenende stand der „Pre-Season-Cup 2022“ auf dem Programm, an dem neben zwei anderen Zweitligisten auch die eigene Reserve sowie die Talents Bonn Rhöndorf (beide Regionalliga) teilnahmen. Den Turniersieg sicherten sich die Qool Sharks Würzburg vor den AstroStars Ladies Bochum , die Opladener Hawks belegten den dritten Rang, dahinter folgten die BBZ-Reserve sowie Bonn Rhöndorf auf den weiteren Plätze.

„Es war eine gelungene Veranstaltung. Ich konnte viele wichtige Erkenntnisse sammeln. Die beiden Bundesliga-Duelle verliefen sehr ausgeglichen, am Ende mussten wir uns beide Male knapp geschlagen geben“, sagte Trainerin Grit Schneider. Amelie Kröner, Greta Kröger und Alinde Kerluku fehlten noch, so dass am zweiten Turniertag etwas die Kräfte fehlten. „Wir haben jetzt immer noch viel Zeit, um an unseren Defiziten zu arbeiten. Ich bin mir aber sicher, dass wir das hinbekommen und zum Saisonstart fit und eingespielt sein werden“, betonte Schneider.