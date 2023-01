Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ will Spitzenplatz im Nachbarschaftsduell verteidigen

Lea Wolff und Romy Bär, die beide erst in der vergangenen Woche vom insolventen Erstligisten Rheinland Lions nach Opladen gewechselt sind, haben ihre Klasse bereits angedeutet. Nun müssen beide schnellstmöglich mit dem BBZ-System vertraut gemacht werden. An diesem Samstag (18.30 Uhr) kommt es in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums zum Nachbarschaftsduell mit den Tigers aus Neuss. Die Mannschaft vom Niederrhein holte bislang vier Siege und belegt den neunten Platz in der Tabelle. Für sie geht es in dieser Runde zuvorderst um den Klassenerhalt. Unabhängig von der Ausgangslage will der Gegner die Partie mit voller Konzentration und top motiviert angehen.