Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen will Pokal-Aus abhaken

Im letzten Pflichtspiel des Jahres treffen die Opladenerinnen an diesem Samstag (18.30 Uhr) in der Liga auf den TuS Lichterfelde. Mit bisher erst zwei Siegen steht der Aufsteiger aus Berlin am Tabellenende. „Das ist aber bei weitem kein Gegner, den wir auf die leichte Schulter nehmen können. Diese junge Mannschaft hat auch schon mit guten Ergebnissen positiv auf die aufmerksam gemacht“, warnt Schneider.