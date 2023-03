Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen will Rechnung begleichen

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Herner TC II (Frauen). Auf der Zielgeraden der regulären Saison können die Opladener Basketballerinnen eine Rechnung aus der Hinrunde begleichen. Denn beim kommenden Gegner, dem aktuellen Tabellenachten aus Herne, kassierte die Mannschaft von Trainerin Grit Schneider in der ersten Saisonhälfte eine von insgesamt nur drei Niederlagen. Am Samstag (18.30 Uhr) kommt es nun in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums zum Wiedersehen beider Klubs. Das BBZ geht mit dem klaren Ziel in die Partie, die Spitzenposition zu verteidigen.