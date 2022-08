Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ Opladen verpflichtet das nächste Guard-Talent

Leverkusen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen haben sich mit Alinde Kerluku verstärkt. Trainerin Grit Schneider hatte die 16-Jährige bereits seit einiger Zeit auf dem Schirm.

Die Basketballerinnen des BBZ Opladen Hawks haben den nächsten Sommerzugang vorgestellt. Die erst 16-jährige Alinde Kerluku wird sowohl in der WNBL als auch in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen. „Alinde hatte ich bereits in der vergangenen Saison beobachtet und dabei ist mir besonders ihr Wille aufgefallen. Zudem besitzt sie schon eine gute Stabilität im Abschluss“, sagt Vorstandsmitglied und Trainerin Grit Schneider. Kerluku soll vor allem auf den Guard-Positionen zum Einsatz kommen, in der Nachwuchsmannschaft eine Führungsaufgabe übernehmen und im Zweitliga-Team den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen.