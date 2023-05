Basketball, 2. Frauen-Bundesliga, Aufstiegsplay-offs BBZ Opladen verpasst den Aufstieg

Basketball, 2. Bundesliga, Play-off-Halbfinale: BBZ Opladen – Medical Instinct Veilchen BG 74 – (Frauen) 39:53 (19:25). Die Basketballerinnen des BBZ Opladen haben zum wohl schlechtesten Zeitpunkt ein Formtief erwischt. Nach dem fehlerhaften Auftritt in Göttingen und der daraus resultierenden, klaren Niederlage fand die Mannschaft auch im entscheidenden dritten Duell in eigener Halle nie zu ihrem Spiel und verlor erneut. Der Traum vom Aufstieg in die 1. Bundesliga ist damit geplatzt. „Das ist natürlich extrem enttäuschend“, sagte Trainerin Grit Schneider. „Allerdings haben wir in den wichtigen Momenten dieser Saison nicht unsere beste Leistung abrufen können. Dafür übernehme ich als Coach die Verantwortung.“