Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ verliert trotz starker Leistung

Luca Marré (am Ball) steuerte vier Punkte zur Last-Minute-Niederlage der Opladener Basketballerinnen in Braunschweig bei. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen aus Opladen verpassen die Überraschung in Braunschweig knapp und unterliegen 64:66. Trainerin Grit Schneider lobt die Defensive.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Eintracht Braunschweig – BBZ Opladen (Frauen) 66:64 (32:38). Innerhalb von nur vier Tagen haben die Opladener Basketballerinnen ihre zweite Niederlage kassiert. Nach der klaren Abfuhr im Derby beim Tabellenführer in Bergisch Gladbach am vergangenen Mittwoch durften die BBZ-Frauen diesmal in Braunschweig bis in die Endphase auf den Sieg hoffen. Doch quasi mit der Schlusssirene trafen die Gastgeberinnen aus Braunschweig zum ebenso knappen wie glücklichen Heimsieg.