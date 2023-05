Basketball, 2. Frauen Bundesliga, Play-offs BBZ will in der Aufstiegsfrage nichts dem Zufall überlassen

Opladen · Die Basketballerinnen aus Opladen sind noch einen Sieg vom Aufstieg in die Bundesliga entfernt. Die erste Partie gegen die Veilchen aus Göttingen ging klar an das Team von Grit Schneider, doch die Trainerin warnt ihre Spielerinnen davor, leichtsinnig in den zweiten Vergleich zu gehen.

04.05.2023, 18:00 Uhr

Opladens Trainerin Grit Schneider gibt ihrem Team Anweisungen mit auf den Weg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Lars Hepp

Basketball, 2. Bundesliga, Play-off-Halbfinale: Medical Instinct Veilchen BG 74 – BBZ Opladen (Frauen). Ein Sieg fehlt den Opladener Basketballerinnen noch zum Sprung in die Bundesliga. Am Samstag (19 Uhr) wollen die Schützlinge von Trainerin Grit Schneider den letzten Schritt gehen und sich im zweiten Vergleich gegen den Kontrahenten aus Göttingen durchsetzen. „Wir haben mit der ersten Partie einen guten Grundstein gelegt. Allerdings darf man nicht vergessen, dass im Best-of-Three-Modus erst ein Drittel geschafft ist und wir noch mindestens eine gute Leistung benötigen. Daher werden wir die Konzentration weiter hoch halten“, sagt Schneider vor dem zweiten Aufeinandertreffen. Ein mögliches drittes Spiel würde am Freitag, 12. Mai, stattfinden.