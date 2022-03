Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ fährt selbstbewusst nach Hessen

Opladens Lara Brinkmann (Mitte) bahnt sich ihren Weg Richtung Korb. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Der Basketball-Zweitligist BBZ Opladen tritt am Samstag, 19.30 Uhr, beim Schlusslicht in Marburg an. Trainerin Grit Schneider erwartet einen Sieg von ihrem Team.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Young Dolphins Marburg – BBZ Opladen (Frauen). In dieser Woche gab es für die BBZ-Basketballerinnen wichtige und gleichermaßen positive Neuigkeiten: Am Wochenende findet der vorerst letzte Spieltag statt, die Schützlinge von Trainerin Grit Schneider kämpfen beim Abstiegskandidaten in Marburg (Samstag, 19.30 Uhr) um die noch zu vergebenen Punkte. Danach wird die Runde vorzeitig abgebrochen und es greift die Quotienten-Regelung.

„Das ist für uns eine super Nachricht, denn unabhängig vom Spielverlauf in Marburg beenden wir die Runde als Tabellenzweiter und haben damit die Play-offs sicher“, ordnet Schneider die Folgen der Entscheidung ein. In der Aufstiegsrunde wird es ihr Team mit München, Würzburg oder Bad Homburg zu tun bekommen. Das entscheidet sich ebenfalls am Wochenende. „Unsere ganze Konzentration richtet sich aber erst mal auf die finale Partie“, betont Schneider. Die Opladenerinnen reisen selbstbewusst nach Hessen und sind nicht mehr von Personalproblemen geplagt. Bis auf Lara Brinkmann stehen der Trainerin zufolge alle Spielerinnen zur Verfügung.