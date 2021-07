Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : Topscorerin Leonie Schütter verlängert bei BBZ Opladen

Opladen Der Kader der Zweitliga-Basketballerinnen für die kommende Saison nimmt allmählich Gestalt an. Trainerin Grit Schneider freut sich über zwei Rückkehrerinnen.

Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen nutzen die Sommerpause für die Personalplanung. Trainerin und Vorstandsmitglied Grit Schneider freut sich über einige Verlängerungen und Rückkehrerinnen. Ihr Team für die kommende Saison nimmt zunehmend Gestalt an. Allerdings gibt es in Center-Spielerin Karolina Krabbe auch einen Abgang zu vermelden. Aufgrund ihres im April begonnenen Refrendariats als Juristin wird sie sich künftig vornehmlich auf ihre berufliche Laufbahn konzentrieren.

Corinna Flaskamp, die das Saisonfinale im April verletzungsbedingt verpasste, wird ebenfalls für eine weitere Runde in Opladen bleiben. Dazu kehrt in Lara Brinkmann eine wichtige Kraft nach ihrem Auslandssemester in Norwegen zurück. „Beide sind für uns tolle Ergänzungen für ein Open-Court-Game und werden mit ihren Fähigkeiten, sowohl außen als auch innen zu agieren, für viele Optionen im Angriff sorgen“, erklärt die Trainerin. Schnelligkeit, Flexibilität und Vielseitigkeit, seien Flaskamps hervorstechendste Eigenschaften. „Für gegnerische Verteidigerinnen ist es immer schwer, gegen sie zu spielen.“ Brinkmann habe während ihres Semesters in Norwegen zwar nicht gespielt, aber trainiert und sei mit „Spielverstand und Antizipation auf allen Positionen unterhalb der Freiwurflinie immer gefährlich.“ Die erst 17-jährige Jugend-Nationalspielerin Olivia Okpara, Nika Carstens sowie die Zwillinge Lea und Jana Schnelle werden zudem wie in der vergangenen Runde in den Kader aufrücken.