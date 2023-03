Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen testet in Berlin für die Play-offs

So langsam nehmen die Planungen auch für die anstehenden Play-offs Konturen an. Im Achtelfinale treffen die Opladener Frauen ab dem zweiten April-Wochenende in einem Hin- und Rückspiel entweder auf Freiburg, München oder Ludwigsburg. Allerdings bleibt in der Südgruppe der letzte Spieltag abzuwarten, weil das Klassement ähnlich dicht beisammen wie in der Nordstaffel ist und sich hinsichtlich der Platzierungen noch viel verschieben kann. „Dann wird es Schlag auf Schlag gehen. Wir wollen die jetzige Partie noch einmal dazu nutzen, verschiedene Konstellationen auszuprobieren. Dennoch steht über allem, dass wir auch diese Begegnung zu unseren Gunsten entscheiden wollen“, betont Schneider.