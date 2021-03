Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ stoppt Niederlagenserie mit Sieg gegen die Hurricanes

Opladen Die Zweitliga-Basketballerinnen des BBZ Opladen gewinnen nach doppelter Verlängerung mit 96:89 gegen die BG 89 Avides Hurricanes. Für das Team von Trainerin Grit Schneider geht es nun in eine vierwöchige Pause.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – BG 89 Avides Hurricanes (Frauen) 96:89 nach doppelter Overtime (35:26/75:75/85:85). Nach zuvor fünf Niederlagen in Serie hatten Opladens Basketballerinnen am vergangenen Wochenende mal wieder Grund zum Jubeln. Die von Grit Schneider trainierte Mannschaft setzte sich in einem nervenaufreibenden Spiel nach zweifacher Verlängerung gegen den Tabellennachbarn aus dem niedersächsischen Rotenburg durch – und geht nun mit einem guten Gefühl in die vierwöchige Osterpause.