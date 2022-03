Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ steigert sich und siegt souverän

Laura Zdravevska (r.) vom BBZ Opladen setzt zum Wurf an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Opladener Zweitliga-Basketballerinnen überzeugen beim Comeback-Sieg gegen Osnabrück als Team. Trainerin Grit Schneider ist sehr zufrieden mit dem Auftritt.

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – Panthers Academy Osnabrück (Frauen) 73:48 (35:29). Einen großen Schritt in Richtung sichere Play-off-Teilnahme haben die Opladener Basketballerinnen geschafft. Am Sonntagnachmittag setzte sich die Mannschaft von Trainerin Grit Schneider deutlich gegen den Herausforderer aus Osnabrück durch. Das anstehende Auswärtsspiel in Marburg können sie nun gelassen angehen.