Basketball, 2. Frauen-Bundesliga : BBZ startet mit großer Zuversicht in die Play-offs

Die Opladenerin Olivia Okpara (mit Ball) verpasst das Duell mit Würzburg aufgrund einer Knieverletzung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Für die Opladener Basketballerinnen beginnt der Endspurt der Saison. An diesem Samstag (15 Uhr) treten die Schützlinge von Trainerin Grit Schneider als Tabellenzweiter der Nordgruppe beim Drittplatzierten des Südens in Würzburg an.

Basketball, 2. Bundesliga Play-Offs: Qool Sharks Würzburg – BBZ Opladen (Frauen). Aufgrund der besseren Platzierung nach Ablauf der regulären Runde genießt das BBZ-Team im wichtigen zweiten Duell Heimrecht. Eine Woche später findet dann das Rückspiel in Opladen statt. „Beide Mannschaften verfügen über eine ähnliche Spielanlage. Für uns bleibt das Ziel, diese Runde zu überstehen und noch weitere Partien zu absolvieren“, betont die Übungsleiterin.

In Jessica Hanson, Lisa Berthold und Alexandra Daub verfügen die Sharks über routinierte Leistungsträgerinnen. Fine Böhnke und Paula Wenemoser machten bereits in der Jugend-Bundesliga auf sich aufmerksam. Trainerin Janet Fowler-Michel verfügt ähnlich wie Schneider über viel Erfahrung in dieser Funktion und hat die Mannschaft sicher durch die Südstaffel in die Play-offs geführt. „Wir sind auf der Bank breiter und erfahrener aufgestellt. In der Defense müssen wir solide arbeiten und in der Offense die nötige Geduld mitbringen“, sagt Schneider. „Natürlich wird es mindestens genauso wichtig, die Bretter zu kontrollieren.“