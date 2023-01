Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen startet beim Vorletzten

Basketball, 2. Bundesliga Nord: Young Dolphins Marburg – BBZ Opladen (Frauen). Der Blick auf die Tabelle macht zu Beginn des neuen Jahres durchus Spaß aus Opladener Sicht. Die von Grit Schneider trainierte Mannschaft belegt einen hervorragenden dritten Platz in der Tabelle, steigerte sich nach zwei Niederlagen früh in der Saison von Spieltag zu Spieltag. „Und man darf nicht vergessen, dass wir die dritte Niederlage aus dem Auswärtsspiel in Rotenburg angerechnet bekommen haben, als wir wegen einer Vollsperrung auf der Autobahn nicht antreten konnten“, betont Schneider.