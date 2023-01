Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen schlägt Chemnitz und ist neuer Tabellenführer

Basketball, 2. Bundesliga Nord: BBZ Opladen – ChemCats Chemnitz (Frauen) 67:44 (40:23). Weiter auf der Erfolgswelle schwimmen die Opladener Basketballerinnen, die sich auch im Gipfeltreffen schadlos hielten. Aber nicht nur das: Mit einer Machtdemonstration fertigten sie den Spitzenreiter aus Chemnitz ab und übernahmen diese Position – dank der Niederlage vom Zweiten Bochum in Berlin – zugleich selbst. In dieser Verfassung ist der Mannschaft wohl alles in der zweiten Saisonhälfte zuzutrauen. „Das war für uns natürlich ein traumhaftes Wochenende. Wir genießen einerseits den Moment, andererseits wissen wir aber auch, dass noch sehr viel Arbeit auf uns wartet“, betonte Trainerin Grit Schneider nach der starken Vorstellung ihres Teams.