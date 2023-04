Basketball, 2. Frauen-Bundesliga Play-offs BBZ nimmt die Favoritenrolle gegen Bad Homburg an

Basketball, 2. Bundesliga Play-off-Viertelfinale: Falcons Bad Homburg – BBZ Opladen (Frauen). Ende Januar dieses Jahres kreuzten sich bereits die Wege beider Mannschaften. In Bad Homburg feierten die Opladener Basketballerinnen einen souveränen 64:42-Erfolg in der Liga und hatten sich auch im Hinspiel gegen die Falcons klar durchgesetzt. Nun wartet im Viertelfinal-Hinspiel der Play-offs um den Aufstieg am Sonntag (18 Uhr) die Aufgabe beim Tabellenfünften der regulären Punktspielrunde.