Basketball, 2. Frauen-Bundesliga BBZ Opladen legt Grundstein für den Bundesliga-Aufstieg

Opladen Basketball, 2. Bundesliga, Play-off-Halbfinale: BBZ Opladen – Medical Instinct Veilchen BG 74 (Frauen) 62:42 (33:22). Mit einem Bein in der Bundesliga stehen die Basketballerinnen des BBZ Opladen. Dank einer überragenden Verteidigungsleistung legte das von Grit Schneider trainierte Team den Grundstein, auch der nervöse Start konnte den Favoriten nicht aufhalten. „Am Anfang lief es noch nicht so richtig rund. Doch die Mädels haben sich das Selbstvertrauen unter dem eigenen Korb geholt – und dann lief es auch schnell besser“, berichtete Schneider. Von einer Vorentscheidung wollte sie indes nichts wissen. BBZ sei nun in einer besseren Ausgangslage, mehr aber auch nicht. In Göttingen erwarte ihr Team kommenden Samstag eine schwere Hürde.